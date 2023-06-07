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محافظة الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة غدا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 12:36 م
محافظة الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة غدا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة إقامة معرض لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها يوم غد الخميس الموافق 8/6/2023، ويستمر على مدار يومين، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادى مصر ومجلس الأعمال اليمني.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المعرض يقام بمشاركة 40 عارض من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء أحمد راشد حرص المحافظة على التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.

 


حرف يدوية

معرض للحرف اليدوية

مشروعات الشباب

محافظة الجيزة



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