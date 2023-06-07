اليوم السابع
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متهمون يعترفون بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بعابدين

الأربعاء، 07 يونيو 2023 08:00 ص
متهمون يعترفون بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بعابدين حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أعترف المتهمين أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، بتكوينهم لتشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بمنطقة عابدين، حيث يقوم المتهمين باستيقاف ضحاياهم أو سرقة الدراجات من أمام منازلهم وبيعها بثمن بخث وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

ونجحت مديرية أمن القاهرة، في ضبط (شخصين) حال قيامهما بالشروع فى سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة عابدين، وتم التوصل لمالكها (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة)، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وأقرا بسرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية لدى عميلهما "سيئ النية " (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

 


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