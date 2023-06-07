متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي لسلامة الأغذية.. صور

شارك متحف كفر الشيخ بالاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، الموافق 7 يونيو من كل عام، بهدف زيادة الوعي بسلامة الغذاء لتقليل المخاوف الصحية والمخاطر التي تشكلها الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، وناقشت الاحتفالية فكرة "معايير الغذاء تنقذ الأرواح"، بإشراف الدكتور أسامه فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

وأشار خلال الاحتفالية لكي تتحقق سلامة الغذاء يلزم تطبيق العديد من المعايير والممارسات في جميع المراحل منذ البداية، كالمرعى والزراعة مرورًا بمراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع والتحضير، وهذا ما رأيناه بشكل واضح في حياة المصري القديم، لنتعلم منه كيف كان يهتم اهتمامًا بالغًا بغذائه مما كان له أفضل الأثر في حياته وصحته وقدرته على العمل والإنتاج، فاهتمامه بالري والزراعة أثمر عن وجود محاصيل متنوعة من الفاكهة والخضروات طوال العام، فكان يستفيد بأقصى فائدة لها من خلال تناوله كل محصول في موسمه.

وكان يستخدم المصري القديم طرق عديدة مثل التمليح والتجفيف والتخليل ليحافظ على طعامه آمن وصحي لفترات طويلة. كذلك عرف مدى فائدة الأواني الفخارية فقام باستخدامها في الطهي وحفظ الطعام لعدم تفاعلها مع الغذاء الذي بداخلها ولا تستهلك وقت أثناء الطهي وتعطي الطعام مذاق شهي وصحي وآمن.

وشهد المتحف إقبالًا من المواطنين للتعرف على محتوياته، ومايضمه من أثار اسلامية وفرعونية وقبطية، ويونانية، إضافة للتماثيل المتعددة، رافقهم خلال زيارتهم المرشدين لتعريفهم بتاريخ تلك الآثار.

ويضم المتحف أقساماً للعرض المتحفي، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعياً وتاريخياً منها " قاعة بوتو "وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهي " قاعة العرض الرئيسية " وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيماً موضوعياَ وتاريخياً حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والإسلامي، فضلاً عن العصر القبطي حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، والقاعة الثالثة وهى " قاعة العرض الدوري " ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، وهذا بالإضافة إلى " قاعة التهيئة المرئية والندوات العلمية" لتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفر الشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.

كما يضم المتحف 7 قطع أثرية منها تمثال مزدوج للملك رمسيس الثاني مع إحدى زوجاته و تمثال لسخمت إحدى المعبودات المصرية القديمة في الديانة المصرية ،وتمثال واقف للملك رمسيس الثاني وكتلتين حجرتين منقوش عليهما نص بالخط الهيروغليفية في عصر بسمتك الثاني ،ونقوش ملكية كبيرة لأحد الملوك غير المعروفين ،ولوحه للهبات مؤرخه لعصر الملك تحتمس الثالث.

والمتحف يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، ليتمكن الزائرين من الاستمتاع بمشاهدة القطع الأثرية المميزة الموجودة به، كما تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويدور سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ حول عرض موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل، تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

ويكشف المتحف عن روعة تراثنا الإسلامي لقربه من مدينة فُوَه المعروفة بتاريخها الطويل وطابعها المتميز، ويعرض أيضا آثار مسيحية رائعة، حيث تحمل الكنيسة بسخا بالمحافظة الذكرى العطرة لزيارة العائلة المقدسة، كما يبرز سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات، تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة مثل، الطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ، إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمحافظة كفر الشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية، كما يبرز العرض المتحفي بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

ويلقى المتحف الضوء على المعتقدات الجنائزية للمصريين القدماء ورؤيتهم لمفهوم البعث والحساب وسعيهم للخلود الأبدي فى العالم الآخر، حيث يضم مومياءً تابوتا خشبيا ملونا ومجموعة من الأقنعة الجنائزية توضح تطور الممارسات الجنائزية المصرية حتى العصر الرومانيّ.



أسرة بالمتحف



الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية



زيارات الاطفال للمتحف