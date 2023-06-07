مبادرة "اعرف قدر نبيك" وورشة تدريبية للأعمال الحرفية بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مركز شباب كفر الشيخ، مبادرة «اعرف قدر نبيك» بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمشاركة 150 شابا وفتاة من أعضاء المركز، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ,

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مبادرة "اعرف قدر نبيك" من المبادرات السامية التى تهدف إلى التعريف بقدر نبينا محمد، وعظيم قدره واتباع هديه، موضحًا أن المبادرة جاءت بحضور الشيخ طاهر محمد القصاص، إمام وخطيب بالأوقاف، والشيخ محمد البهلول، إمام وخطيب بالأوقاف، متحدثين عن قدر حضرة النبى صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل فى بيته مع زوجاته وأبنائه وأنّ الله سبحانه وتعالى قد أعطى جوامع الكلم للنبى الكريم.

كما نظمت إدارة شباب سيدى سالم، الورشة التدريبية ضمن البرنامج البيئى التطوعى فى أعمال الكهرباء بمركز شباب المفتى، بمشاركة عدد 30 مستفيدا من أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب " تيدا، المفتى، أبو عليوة الشرقية " اليوم الأربعاء، ضمن خطة النشاط التطوعى التى تحرص على تقديمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن التدريبات تكسب الشباب بعض المهارات البسيطة فى الأعمال الحرفية من تركيب الوصلات الكهربائية وإصلاح بعض التلفيات البسيطة التى لا تحتاج إلى فنى بالمنزل، ويساهم تعلم مبادئ الأعمال الحرفية اليدوية فى رفع وتنمية القدرة الإبتكارية والإبداعية لدى الشباب.

قدم الورشة التدريبية فنى متخصص لتدريب أعضاء أندية التطوع على أعمال الصيانة والأعمال الحرفية بمركز شباب تيدا، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، تابع التنفيذ صبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وهانى السريب، مدير إدارة شباب سيدى سالم، من تنفيذ باسم سعيد منسق النشاط التطوعى بالمديرية.