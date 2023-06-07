ماذا تعرف عن مرض " أورثوركسيا".. اضطراب هوس الأكل الصحى وأضراره

كتب – حسام الشقويرى

أورثوركسيا ، أو orthorexia العصبي ، هو اضطراب نفسى يتعلق بالهوس بالأكل الصحي وجودة ونقاء الطعام في النظام الغذائي الخاص . والمصطلح ، الذي صاغه الطبيب الأمريكي ستيفن براتمان ، يعني حرفيًا "التركيز على الأكل الصالح". إلا أن الهوس بكل عنصر في نظامك الغذائي ، يقيد بشدة أنواع الطعام الذي تتناوله ، ومحاولة تناول الطعام "المثالي" يمكن أن يكون له تأثير خطير على صحتك الجسدية والعقلية، وفقا لما نشره موقع helpguide

وأصبح Orthorexia أورثوركسيا أكثر انتشارًا مع تقدم "الأكل النظيف". وهو شكل من أشكال النظام الغذائي الذي يهدف إلى الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية والمواد الحافظة. ويتضمن أيضًا اختيار الأطعمة الكاملة في أكثر حالاتها طبيعية. على سبيل المثال ، يمكن أن يقع الالتزام بنظام غذائي نباتي أو خالي من الغلوتين أو منتجات الألبان أو نيئًا أو نظامًا غذائيًا عضويًا بالكامل ضمن محاولات "الأكل النظيف".

ويأخذ الأمور إلى أقصى الحدود ، وغالبًا ما يؤدي بالمصاب إلى فقدان الوزن المفرط وحتى سوء التغذية وغيرها من المشكلات الصحية. ويذهب التأثير إلى ما هو أبعد من المادي. يمكن أن يؤدي Orthorexia إلى تعطيل أدائك اليومي ، والتأثير سلبًا على أنشطتك الاجتماعية ، والتدخل في علاقاتك ، والتسبب في ضائقة عاطفية شديدة.

أورثوركسيا والوسواس القهري

إلى جانب فقدان الشهية ، تشترك أورثوركسيا أيضًا في أعراض اضطراب الوسواس القهري (OCD) . تتضمن بعض الميول المماثلة الأفكار المتكررة حول الطعام والصحة التي تتداخل مع الحياة اليومية ، والإجهاد المفرط بسبب تلوث الطعام ، والإكراه على إعداد وجبات الطعام بطريقة معينة. إذا كان لديك أورثوركسيا ، فإن أسلوبك في تناول الطعام لا يترك سوى القليل من الوقت للأنشطة الأخرى.

وفي كثير من الأحيان ، تترافق اضطرابات الأكل ، بما في ذلك أورثوركسيا ، مع الإفراط في ممارسة الرياضة. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية فقدان الوزن إلى مستوى غير صحي. مرة أخرى ، إذا كنت قلقًا من أن روتين لياقتك أصبح مفرطًا ، ففكر في مدى تعارضه مع المكونات الأخرى لحياتك.