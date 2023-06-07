لجان الامتحانات بالقليوبية تستعد لاستقبال 48 ألف طالب بالثانوية العامة الإثنين

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اجتماعا بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، ورؤساء المدن والأحياء، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومديري الإدارات التعليمية، لمتابعة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 / 2023، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 12 يونيو وتنتهي في 15 يوليو المقبل.

وجه المحافظ، بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الإمتحانات من خلال سرعة الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

كما أكد الهجان، أنه تم التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان، مضيفا أنه تم تجهيز كافة الأماكن المستخدمة كاستراحات وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها، مضيفاً بأنه طبقاً لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وأضاف، أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

ومن جانبها أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة القليوبية يبلغ 48886 طالبا وطالبة ويؤدون امتحاناتهم في 12 إدارة تعليمية، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

وأكدت، أنه تم توجيه مديرى الادارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ، مشيرة إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة.

كما وجه الهجان، بضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية لجميع اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظة، فضلًا عن ضرورة توفير الخدمة الصحية داخل اللجان، وسيارات الإسعاف على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجان أثناء الامتحانات.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب للامتحانات، مؤكدا على رئيس قطاع شركة توزيع كهرباء القليوبية للتأكيد علي عدم قطع التيار الكهربائي داخل لجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة وتم التأكيد علي جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والتعليمية ورؤساء الأحياء لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفيركافة سبل الراحة والأمان للجميع من الطلبة والمراقببن داخل اللجان علي مستوي الاحياء.