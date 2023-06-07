كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس تكرم الزميل محمد ثروت

كتبت رانيا عامر

كرمت كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس بالإسكندرية الزميل الكاتب الصحفى الدكتور محمد ثروت، لمشاركته فى مناقشة وتحكيم مشروعات تخرج طلاب الكلية، جاء التكريم تحت رعاية الدكتور محمود محيى الدين رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة فاروس.

شارك فى تحكيم مشاريع التخرج كوكبة كبيرة من أساتذة الإعلام والخبراء منهم دكتور حسن عماد مكاوى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، والدكتور صفوت العالم أستاذ العلاقات العامة، والدكتورة سلوى العوادلي وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب جامعة القاهرة، والكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم وعدد من المتخصصين.



دكتورة هويدا مصطفي تكرم الدكتور محمد ثروت دكتورة هويدا مصطفي تكرم الدكتور محمد ثروت

وأكد الدكتور محمد ثروت خلال كلمة له أهمية التدريب المستمر لطلاب كليات الإعلام والصحفيين على السواء باعتباره السبيل الوحيد لملاحقة التطورات الجارية فى مجال صناعة المحتوى الإعلامى، مشيرا إلى أن المحتوى الإعلامى في اللحظة الراهنة أصبح علما متشعبا له ضوابطه الفنية وآلياته الخاصة التى تقوم على التفاعل ومتابعة تفضيلات القراء ومساهمة المواطنين في صناعة الرسالة الإعلامية.



خبراء الاعلام

كما دعا محمد ثروت جميع الطلاب والصحفيين إلى التطلع باستمرار لمواكبة ما يحدث فى العالم على مستوى صناعة المحتوى الإعلامى والارتقاء به واكتساب المهارات اللازمة لإنتاجه وإدارته وتسويقه دون التفريط في ثوابت الرؤية الوطنية أو ميثاق الشرف الصحفى ، بما يحفظ على وسائل الإعلام مكانتها واختلافها عن السوشيال ميديا.



