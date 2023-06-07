فوائد وضع واقي الشمس على البشرة.. أبرزها تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد

كتبت رانيا عامر

رغم أن التعرض لضوء الشمس أمر غاية في الأهمية بالنسبة للأشخاص بمختلف أعمارهم ، لما تحتويه الشمس من فيتامين د الذي يحتاجه الجسم ، إلا أن الافراط في الوقوف او الجلوس في الشمس يعرضك إلى مخاطر صحية بالغة، منها خطر الإصابة بمرض سرطان الجلد بسبب تعرضك لأشعة الشمس الفوق بنفسجية الضارة .

كشفت إحدى الدراسات الحديثة أن استخدام واقي الشمس في النهار أو على البحر ، يحميك من خطر الإصابة بمرض سرطان الجلد ، حيث إن سرطان الجلد من أكثر أنواع الأمراض شيوعًا في الولايات المتحدة، رغم هذا الا أن غالبية الناس لا يفكرون في واقي للشمس. وذلك وفقا لما نشرته شبكة الCNN.

ومن جانبهم أوصى الباحثون بضرورة وضع واقي الشمس على الجلد ، قبل التعرض لأشعة الشمس بوقت كافي ، موضحين أيضا فوائد واقى الشمس .

فوائد وضع واقي الشمس :

1.الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة

يعمل واقي الشمس على منع الأشعة الضارة من اختراق الجلد والوصول إلى الطبقات العميقة منه، وعكس الإشعاع الذي يتسبب في اضطرابات الجلد.

هناك نوعان من أشعة الشمس الضارة بالجلد، الأشعة فوق البنفسجية الطويلة التي تسبب شيخوخة الجلد، وسرطان الجلد، والأشعة فوق البنفسجية الطويلة (UVB) التي تسبب حروق الشمس، وإعتام عدسة العين، كما قد تسبب الإصابة بسرطان الجلد.

2.منع الشيخوخة المبكرة

يحمي واقي الشمس البشرة من ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث تبين أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا، والذين استخدموا واقي الشمس لديهم فرص أقل في تطوير علامات الشيخوخة.

3.التقليل من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد

أصبح سرطان الجلد أكثر شيوعًا بين الشباب، وتم ربط حروق الشمس أثناء الطفولة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذا إن حماية الجلد من أشعة الشمس مهم جدًا للأطفال والكبار أيضًا، لذا إن الاستخدام اليومي والمنتظم لواقي الشمس يقلل من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية (Squamous cell carcinoma)، وسرطان الجلد.

4.تقليل ظهور البقع على الجلد

إن الأشعة فوق البنفسجية الضارة تقلل من مرونة الجلد وتضر الطبقة العليا منه وتسبب تراكم الصبغة، ومع مرور الوقت، تتجعد البشرة وتتدلى لتصبح بقع بنية اللون، لذا إن استخدام واقي الشمس يمنع ظهور البقع المزعجة على الوجه، وظهور الأوردة الحمراء عليه، كما أنه يمنع ظهور حب الشباب.

5.منع الإصابة بحروق الشمس

إن حروق الشمس تضعف البشرة وتجعلها أكثر عرضة للتقشير، والتورم، والاحمرار والحكة، وهذا بسبب تأثير الأشعة فوق البنفسجية. كما أن تكرار حدوث حروق الشمس قد يعرض الشخص لخطر الإصابة بسرطان الجلد، لذا إن استخدام واقي الشمس ضروري للحماية من حروق الشمس والأضرار الناجمة عنه.

6.تعزيز صحة البشرة

إن استخدام واقي الشمس المحتوي على أكسيد التيتانيوم يعمل على حماية بروتينات الجلد الأساسية، مثل الكولاجين، والكيراتين، والإيلاستين ،وهذه البروتينات ضرورية للحفاظ على البشرة ناعمة وصحية.