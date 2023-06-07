فنانون روس يرسمون قلعة قايتياى الأثرية فى لوحاتهم: أهم المزارات السياحية على البحر المتوسط.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تعد منطقة قلعة قايتباى الأثرية فى الإسكندرية، أكبر المناطق الأثرية التى تشهد إقبالا متزايد من الزائرين المصريين والعرب والأجانب من دول العالم لتوافر العديد من المقومات السياحية، وهى المقصد الأول على مستوى المحافظة، حيث استقبلت قلعة قايتباى، وفد من الفنانين الروس خلال جولتهم بالمناطق الأثرية والسياحية ومن تلك المناطق قلعة قايتباى الأثرية، وقيامهم برسمها لقيمتها التاريخية فى مصر.

وقالت الدكتورة مليحة شعيب أستاذ الفنون التشكيلية وقراءة تدريس تكنولوجيا ووسائل تعليمية وأستاذ فنون بالبيت الروسى بالإسكندرية، المرافقة للوفد الروسى، أن قلعة قايتباى استقبلت رحلة من دولة روسيا لتفقد بعض الأماكن السياحية والأثرية فى المحافظة، وذلك ضمن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مصر وروسيا تصل إلى 80 عاما فى كافة المجالات.

وأضافت، الدكتورة مليحة شعيب لـ ' اليوم السابع "، أن طبيعة العلاقات بين البلدين وزيارة الوفود السياحى الروسى اليوم وتنظيم العديد من الفعاليات موضحا أن الوفد الروسى يضم العديد من الفنانين وتواجدهم فى مصر، وبالتحديد فى الاسكندرية، كى يستمعوا إلى تاريخ الأماكن الأثرية فى الاسكندرية.

وتابعت، أن مدير عام الآثار بالإسكندرية كان فى استقبال الوفد الروسى لزيارته أحد أهم المعالم الأثرية وهى قلعة قايتباى، وإجراء جولة للتعرف على تاريخ الإسكندرية والقلعه من خلال أحد المرشدين السياحين ويعد وجه مشرفة للقلعة

وأضافت، أن الفنانين الروسيين بالوفود يقوموا برسم الفيو والمشهد الحضارى للأماكن الأثرية التى تحتضنها مصر ومن ضمنها قلعة قايتباى وأن الوفد قام أيضا بجولة فى محافظة القاهرة، وقاموا برسم وتنظيم فعالية للرسم مضيفا أنه سيتم توثيق هذه الأماكن التى يتم زيارتها عبر رسومات لهم لعرضها من خلال معرض كبير يشمل كل الاماكن السياحية فى المحافظة، وسوف يعرضون الرسومات ف العيد الوطنى الروسى بالقنصلية الروسية.

وأعرب المشاركين من الوفد الروسى سعادتهم بتواجدهم فى الإسكندرية وزيارة معالم مصر الأثرية والتاريخية وبالأخص فى الإسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط، وزيارة قلعة قايتباى والبدء فى رسمها من قبل الفنانين الروس.

وأكد الوفد الروسى خلال زيارته لقلعة قايتباى أن مصر بها الكثير والكثير من المعالم السياحية والأثرية العملاقة ودراسات تاريخية لهذه المعالم الكبرى والصرح العظيم قلعة قايتباى الأثرية، أحد أهم المزارات السياحية على البحر المتوسط.

على صعيد آخر، قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، أن وزارة السياحة والآثار تحرص على تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمناطق والمواقع الأثرية، رفعت منطقة قلعة قايتباى الأثرية فى الإسكندرية، كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين من المصريين والعرب والأجانب، حيث شهدت استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الصيف والأفواج السياحية، من المصريين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى رحلات اليوم الواحد طوال الصيف، والقادمة من محافظات الجمهورية.

وأضاف مدير عام آثار الإسكندرية، وقامت إدارة القلعة بتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار والنخيل وكذلك تم وضع صناديق للقمامة جديدة لفصل القمامة، وتم عمل كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين ونيل رضاهم عن الزيارة مع تذليل كافة المعوقات ورصد لاى سلبيات والعمل على حلها وقتيا لجعل الزيارة ميسرة مع هذا العدد الهائل من الزائرين.

وتحظى باهتمام كبير من وزارة السياحة والآثار كونها من أهم المناطق الأثرية بالمحافظة وأن القلعة التى تزيد مساحتها على أربعة فدادين ونصف شهدت على مدار الشهور الماضية أعمال صيانة ورفع كافة وتطوير فى أجزاء كبيرة منها.

تعد قلعة قايتباى من أهم المناطق السياحية والأثرية بالإسكندرية، فهى مقصد الرحلات السياحية القادمة إلى الإسكندرية خلال موسم الإجازات وفصل الصيف، فهى أكبر أثر إسلامى بالمحافظة، وتستعد إدارة آثار الإسكندرية استعدادات مكثفة، لاستقبال الأفواج السياحية خلال فصل الصيف القادم لتظهر القلعة بالمظهر الحضارى اللائق بالمنطقة الأثرية.

وتتمتع قلعة قايتباى بكافة بمقومات السياحة الأثرية، حيث التمتع بقضاء يوم وسط عبق التاريخ، وجولة شيقة داخل مبنى القلعة والسراديب، والمدافع الأثرية التى تم إضافتها إلى ساحة القلعة مؤخرا، بالإضافة إلى التمتع بالبحر المحيط بقلعة قايتباى من كل جهة، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالبحر من خلال التنزه بساحة القلعة، أو رؤية البحر من المناطق المرتفعة داخل مبنى القلعة الرئيسى.