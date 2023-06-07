فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعى ينجح فى استعادة زراع طفله مبتور

نجح فريق طبى بقسم العظام جامعة سوهاج فى إعادة زراع طفله تبلغ من العمر ما يقرب عامين بعد أن تعرض لعملية بتر من جراء تعرضها لحادث وذلك فى عملية استغرقت ما يقرب من 12 ساعة متواصلة والطفلة تخضع الان للعناية الفائقة داخل العناية المركزة والتى من المقرر أن تقضى بها فترة ما بين يومان إلى ثلاثة أيام.

وأشار مصدر مسئول بالمستشفى الجامعى لليوم السابع أن فريقا طبيا متخصصا بجامعة سوهاج، ضم كلا من الدكتور حسان النعمانى أستاذ جراحة العظام ونائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد الدسوقى أستاذ جراحة العظام بجامعة سوهاج، والدكتور ياسر حشمت، أستاذ مساعد جراحة العظام، بجامعة سوهاج والدكتور محمد شحاته مدرس مساعد جراحه العظام بالمستشفى الجامعى، تمكن من إعادة توصيل ذراع مبتورة لطفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين، فى جراحة استغرقت 12 ساعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن الشيخ، رئيس قسم العظام بمستشفى سوهاج الجامعى أن الحالة الصحية للطفلة الرضيعة التى أجريت لها عملية إعادة للذراع الأيمن بجامعة سوهاج عقب بتره مستقرة، وأنها بغرفة العناية المركزة والتى ستقضى بها ما بين يوم حتى 3 أيام؛ وفقا لاستجابتها للتعافى عقب الجراحة.

كان قسم الطوارئ بمستشفى سوهاج الجامعى قد أستقبل طفلة برفقة ذويها تعانى من بتر كامل من الكتف بذراعها الأيمن وتعرضت لحالة نزيف وتم إخضاعها على الفور للجراحة العاجلة.

وعلى جانبا أخر قال الدكتور حسان النعمانى، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومؤسس وحدة الجراحات الميكرسكوبية التى أجرت العملية أن وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمحافظة من الوحدات القليلة الموجودة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنها تخدم سوهاج والمحافظات الجنوبية.

وأن هذه الوحدة تستخدم الميكروسكوب فى الشرايين والأوعية الدقيقة، عن طريق الميكروسكوب يستطيع الطبيب الخياطة بحيث لا يحدث تجلط فى الوعاء الدموى، مشيرًا إلى استخدام أدوات دقيقة جدًا مع هذه الأجهزة العمليات الجراحية بهذه الوحدة دقيقة وتستغرق من 7 إلى 10 ساعات، لذلك فهى تحتاج إلى تعقيم على مستوى عال، إضافة إلى غرفة مطابقة للمواصفات العالمية.