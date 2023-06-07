فرص جديدة للاستثمار.. تصريحات الرئيس السيسي مع نظيره الأنجولى.. إنفوجراف

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولي "جواو لورينسو" بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية أنجولا. وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف.

ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفى .

أعرب عن اعتزازى وتقديرى كأول رئيس مصرى يزور أنجولا

• نفتح مسارا للتعاون فى مجالات عديدة مثل تشجيع العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون مثل التجارة الخارجية والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب

• هناك فرص للاستثمار بين أنجولا ومصر ونحرص على تعزيز الصداقة

• لدينا أكثر من 5000 شركة يمكن أن تعمل فى مجالات التعاون المشترك والبنية التحتية والطاقة

• نحرص على تعزيز الصداقة المشتركة من خلال هذه الزيارة والزيارات المقبلة وسندعم التعاون فى مختلف المجالات

200• ألف سودانى نزحوا إلى الحدود المصرية بسبب الصراع هناك

• الصراع فى ليبيا والسودان أثر على مصر بشكل كبير وعلينا العمل معا من أجل إنهاء الصراعات

• نوجه رسالة إلى الأشقاء فى السودان حول أهمية وقف إطلاق النار حقنا للدماء وبدء الحوار

• التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة وضرورة التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولى