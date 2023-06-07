وقال السفير خليل الذوادي في تصريح له اليوم الأربعاء، إن هذه المشاركة تأتي بناء على الدعوة الموجهة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في الاجتماع الوزاري غدا.

وأضاف السفير الذوادي أن الاجتماع يشكل فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها تنظيم "داعش" الإرهابي.