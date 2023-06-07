اليوم السابع
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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:28 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية بالقدس بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منها.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.

ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيًا، خلال حملة مُداهمات واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. 

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أنه جرى اعتقال 6 من مُحافظة "رام الله" بوسط الضفة الغربية، من ضمنهم الأسيرة المحررة ليان كايد، وهي طالبة جامعية، والأسير المحرر أحمد خصيب وهو محام. 

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال طالب من مدينة "القدس"، وسط الضفة، و5 من مُحافظة "جنين" شمالا، واثنين من مُحافظة "قلقيلية" شمال غرب الضفة الغربية. 

وأوضحت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال مداهماتها بجنين، وأخضع جنود الاحتلال عددا من الفلسطينيين للاستجواب والتحقيق الميداني، وفجروا سيارة والد أحد المعتقلين بعد أن عاثوا خرابا في منزله. 

 


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