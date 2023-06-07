طلاب الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، ولم تتلق غرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، أى شكاوى من الطلاب، ولم ترصد مخالفات.

وواصل الدكتور عبدالناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ متابعته سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ، فى خامس يوم له، للاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك فى ظل التواجد اليومى للوفد الحاضر من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

ونوه رئيس المنطقة خلال جولته على توفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالى، يحقق لهم كافة سبل الراحة، التى تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطلاب حول محتوى الاسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدد على منع الغش نهائياً والتصدى لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل داخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، ومتابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة داخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها، كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، مؤكداً إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التى قد تواجها، والتعامل معها بشكل فورى، ولم ترد أى شكاوى من امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية.