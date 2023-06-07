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طريقة التقديم بملتقى توظيف محافظة الجيزة.. فرص عمل بمزايا تأمينية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:44 ص
طريقة التقديم بملتقى توظيف محافظة الجيزة.. فرص عمل بمزايا تأمينية محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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يتساءل الكثيرون عن كيفية التقديم بملتقى التوظيف الذي تنظمه محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، يوم الأحد الموافق 11 يونيو الجاري، بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد سلاسل المطاعم.

ومن جانبه، أوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة أن على الراغبين في التقديم بملتقى التوظيف، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوم الأحد المقبل، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا لحضور الملتقى، مشيرا أنه يمكن التواصل مع الجهاز للاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".

يُذكر أن الوظائف المطلوبة تشمل (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم (أقصى سن 40 عام - شرط الخبر في مجال الفاست فود) - عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن من 35 عام - خبرة أو بدون).

وتتيح الوظائف العديد من المزايا، وذلك على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - حوافز شهرية - تبس فرى - عقد عمل - فرص للترقيات على الوظائف الإدارية - التدريب على سيستم مكان العمل - سكن للمغتربين - زى موحد).


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