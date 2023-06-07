طالبة نيجيرية بجامعة النهضة تشكر الرئيس السيسى خلال المؤتمر الطبى لأفريقيا

وجهت الطالبة أسماء موسي من ولاية يوبي - دولة نيجيريا، والطالبة بكلية الطب البشرى جامعة النهضة ببني سويف، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقى الثاني Africa Health ExCon الذي عقد بمركز المنارة أمس الثلاثاء.

وقالت أسماء إنها سمعت عن مصر الكثير قبل زيارتها، وعن شعبها الطيب وأساتذتها المتفوقين أكاديميا وعلميا، والذي تأكدت منه ولمسته بنفسها أثناء تجربتها الحالية في الدراسة بجامعة النهضة بمصر، وتوجهت الطالبة النيجيرية بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنه برغم كل تلك التحديات استطاع بعبقرية عظيمة وفي وقت قصير أن يوفر لأبناء وطنه ولجميع الوافدين أيضًا القدر الكافي من الأمن والأمان والعلم، وأنهت رسالتها بشعار .. "تحيا مصر ".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد اليوم فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health Excon" تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وبمشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث.

ويعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.