ضبط 17 طن قمح بمخازن غير مرخصة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط أكثر من 17 طن قمح، في مخزنين، بدون ترخيص ببلطيم وبيلا، وكمية محملة على سيارة، قبل تهريبها خارج المحافظة بدون ترخيص نقل، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .

وتمكنت الحملة من ضبط 2,325 طن قمح فى مخزن بدون ترخيص، ل "ش.ص.ب" ، 46 سنة، لحجبها عن التوريد وبيعها فى السوق السوداء ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من القمح، لصاحبها "ح.ج.م"، 37 سنة سائق سيارة نقل، ومقيم بمركز كفرالشيخ، وبحوزته 6,690 طن قمح أثناء محاولة مروره بكمين القرضا طريق كفر الشيخ طنطا،تم التحفظ على المضبوطات بمطحن كفر الشيخ، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 8 أطنان قمح فى مخزن بدون ترخيص بمدينة بيلا، لحجبها عن التوريد، وبيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.