اليوم السابع
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ضبط 1000 لتر بنزين و16 طن قمح و2050 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:08 ص
ضبط 1000 لتر بنزين و16 طن قمح و2050 مخالفة مرورية بكفر الشيخ حملات مرورية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت محافظة كفر الشيخ عدد من الحملات التموينية والمرورية، بتوجيهات مدير أمن كفر الشيخ، وأسفرت عن ضبط كميات من البنزين، وضبط أقماح ، استهدفت ضبط محتكري السلع في السوق السوداء، إضافة لتحرير عدد من المخالفات المرورية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 لتر بنزين 80، وتحرير 6 محاضر قمح محلي بوزن 15 طنًا، و999 كيلو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملة المرورية، تحت إشراف، مدير إدارة المرور، من ضبط 2050 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

 

 


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