ضبط شيكولاتة ومقرمشات منتهية الصلاحية فى حملة تموينية ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة محمد عوض وتحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية حملة تموينية مكثفة على الأسواق، للتأكد من مدى سلامة السلع والمنتجات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين

وعلى الفور تم تشكيل الحملة من الرقابة التموينية برئاسة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة و حسن عبد الله ومحمد السحراوى من كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين .

أسفرت الحمله عن ضبط سيارة ربع نقل تجوب الأحياء محملة بكمية تقدر ب 1200 عبوة بلاستيكية بدون بيانات لتواريخ الإنتاج والانتهاء وبها تغيرات واضحة بالخواص والشكل الظاهرى مخالفة للقرار الوزارى بوضع تواريخ الإنتاج والصلاحية والبيانات على المنتجات الغذائية.

كما تمكن رجال الرقابة من ضبط أحد المخازن بحى الضواحى بحوزته كمية تقدر بــ 3750 كيس مقرمشات منتهية الصلاحية بتواريخ الإنتاج المدونه على العبوات تشكل خطراً على صحة المواطنين إذا تم تناولها .

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.