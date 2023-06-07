"شكاير" فلوس.. ضبط مخدرات وأموال داخل سيارة بحوزة 3 سيدات فى حدائق القبة

كتب محمود عبد الراضي

وكأنها مغارة علي بابا، أو دربا من الخيال، هذه السيارة التي تسير في شوارع القاهرة تحمل داخلها "شكاير فلوس" و" هيرو ين"، في رحلتها لبعض لتجار المخدرات، إلا أنها سقطت في قبضة الداخلية.

دولاب مخدرات متحرك، هكذا تحولت سيارة في حدائق القبة لوكر للمواد المخدرة، بعدما قررت 3 سيدات يعاونهن رجل الإتجار في المخدرات، خاصة الهيروين، واستخدام سيارة لنقل "المصلحة" والأموال.

أحلام السيدات الثلاث في الثراء السريع اصطدم بيقظة الشرطة التي بددت أحلامهن، وضبطتهن بحوزتهن المخدرات والأموال، في واحدة من الضربات الأمنية القوية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، من ضبط (4 أشخاص) أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بدائرة القسم ، وعثر رجال المباحث باشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بحوزتهم على (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام - بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار –وهاتفين محمول - مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 مليون جنيه".

بمواجهتهم اعترفوا امام رجال المباحث باشراف اللواء عﻻء بشندي رئيس مباحث المديرية بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.