شرم الشيخ تفوز بالميدالية البرونزية على مستوى العالم فى المدن الصالحة للعيش

بفضل مزاياها العديدة والمميزة، حصدت مدينة شرم الشيخ الميدالية البرونزية فى مسابقة المجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعيش LivCom 2023 فى المسابقة الدولية التى اقيمت فى دولة مالطا.

حيث لفتت المدينة الأنظار بمسارها الاستثنائى والمثالى فى الاستعداد والتحضير للمشاركة فى المسابقة، حيث قدمت العديد من المزايا والخصائص التى جعلتها مؤهلة للحصول على هذه الميدالية الثمينة.

وتنافست مدينة شرم الشيخ مع 25 دولة أخرى فى المسابقة، وتمكنت من تحقيق المركز الثالث بعد دولتى البرتغال والدنمارك، وذلك بسبب العديد من المزايا التى تتمتع بها المدينة، من بينها الخلفية التاريخية والثقافية، والاهتمام بنمط الحياة الصحى، والتخطيط العمرانى المرن المناسب لكل الفئات العمرية، ودمج المسنين فى جميع المعايير بحيث تكون المدينة صالحة للأعمار الأكبر سنًا.

جاء ذلك نتاج الجهود الكبيرة التى بذلها فريق العمل فى المدينة، بدعم ومتابعة خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذى اعتبر مشاركة المدينة فى المسابقة أمرًا مهمًا، وهو الداعم الأول للفريق ولكافة الجهود التى بذلها.

من جانبه قال محافظ جنوب سيناء إن حصول مدينة شرم الشيخ على هذه الميدالية البرونزية يشكل حافزًا كبيرًا للاستمرار فى تحويلها إلى مدينة ذكية ومستدامة صديقة للبيئة، وتكثيف الجهود فى تحقيق رؤيتها المستقبلية لتكون وجهة سياحية مميزة ومثالية.