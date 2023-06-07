سلطات دونيتسك: كييف فجرت محطة كهرباء كاخوفكا خوفا من احتمال هجوم روسى

كتب أحمد عرفة

قالت سلطات دونيتسك، إن أوكرانيا فجرت محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية خوفا من احتمال هجوم روسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن رئيس حكومة مقاطعة خيرسون، أندريه ألكسينكو، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ على مستوى المقاطعة في خيرسون، إثر تفجير محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية؛ مشيرا إلى أنه سيتم تعويض جميع المتضررين بمبالغ مالية.

وكتب ألكسينكو، على قناته في "تلغرام": "نعلن حالة طوارئ إقليمية في المنطقة؛ وسيمكننا ذلك من البدء على الفور بتقديم تعويضات للمتضررين، تتراوح قيمتها بين 10 إلى 50 ألف روبل (نحو 125 – 625 دولارا)، بناء على درجة الضرر الواقع".

ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".

ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.