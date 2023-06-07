سفير مصر بالرباط: تجاوب تام من السلطات المغربية لتوفير الراحة لبعثة الأهلى

كتب: أحمد جمعة

أكد السفير المصرى لدى المملكة المغربية ياسر عثمان وجود تنسيق كامل مع السلطات المغربية بشأن كافة الترتيبات الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي التى تصل الرباط غدا للقاء فريق الوداد المغربى فى إياب نهائي دورى أبطال افريقيا، مشيرا إلى وجود تجاوب تام من السلطات المغربية بشأن أمور تأمين بعثة الأهلى فى الانتقالات والإقامة والتدريب وأيضا خلال المباراة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته ضد الوداد المغربي في العاشرة مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتصل بعثة الأهلى إلى مطار الدار البيضاء في المملكة المغربية مساء غد الخميس وستتوجه البعثة إلى فندق الإقامة مباشرة.

وأوضح السفير المصري لدى المملكة المغربية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عبر الهاتف من الرباط، اليوم الأربعاء، أن السفارة تنسق أيضا مع السلطات المغربية حول الأمور التنظيمية واللوجستية الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر أيضا بين السفارة وأعضاء بعثة النادي الأهلي لضمان حسن الترتيبات المختلفة المتعلقة بشؤون البعثة.

وتوقع السفير ياسر عثمان حضور الجماهير المصرية لمباراة الأهلي والوداد لمؤازرة النادي الأهلي سواء من أبناء الجالية المصرية المتواجدين في المملكة المغربية أو من المشجعين المصريين القادمين من القاهرة، مؤكدا أن السفارة المصرية لدى الرباط تنسق مع جمعية الجالية المصرية بالمغرب لضمان وجود عدد مناسب من المشجعين من أبناء الجالية.

ووجه سفير مصر لدى المغرب رسالة إلى الجماهير المصرية بخصوص مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا قائلا "المباراة ستتم في بلدكم الثاني ... حماس التشجيع هو طابع مميز للكرة المغربية وستلقون كل العناية والترحيب".

وينتظر الأهلي أكثر من سيناريو في مباراة الإياب تمكنه من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهي الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة بكازابلانكا، أو التعادل بأي نتيجة أيضا، أو الخسارة بفارق هدف واحد مثل 3 / 2 أو 4 / 3 وهكذا، ما عدا الخسارة بنتيجة 1 / 0 لأنها ستمنح الوداد اللقب أو الخسارة بنتيجة 2 / 1 لأنها ستقود الفريقين إلى أشواط إضافية وركلات ترجيح.

ويذكر أن مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.