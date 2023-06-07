وقال زيلينسكي، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، الثلاثاء، إن "الاستنتاج الرئيسي هو أن الانفجار كان متعمداً، لكن العدو تصرف بطريقة فوضوية مما سمح بغمر معداته الخاصة".

وتابع الرئيس الأوكراني "في الوقت نفسه، لن يكون لانفجار السد أي تأثير على قدرة أوكرانيا على استعادة أراضيها".

وقصفت القوات الأوكرانية محطة "كاخوفكا"، في ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، باستخدام صواريخ أطلقت من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد. وانهارت صمامات بوابة السد في سد المحطة نتيجة القصف، بحسب وكالة "تاس".