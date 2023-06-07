زيلينسكى: الروس لا يحاولون إنقاذ المتضررين عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا

وكتب زيلينسكي - عبر تطبيق تليجرام ونشر صورًا لمنطقة خيرسون التي غمرتها الفيضانات، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الروس أثبتوا مرة أخرى أنهم يشكلون تهديدًا لكل شيء حي بتعمدهم تدمير أحد أكبر خزانات المياه في أوكرانيا، وأن ما لا يقل عن 100 ألف شخص كانوا يعيشون في هذه المناطق قبل التدخل الروسي.. لافتا إلى أن عشرات الآلاف على الأقل ما زالوا هناك.

وبحسب زيلينسكي، فقد تُرك مئات الآلاف من الأشخاص دون إمكانية للحصول على مياه الشرب بشكل طبيعي.. وقال: لا يمكننا المساعدة سوى في الأراضي التي تخضع لسيطرتنا، أما في المناطق المحتلة، فالروس لا يحاولون حتى مساعدة الناس.. مشددا على أن "هذا يظهر مرة أخرى الطريقة المستهترة التي تعامل بها روسيا الأشخاص الذين استولت على أراضيهم وما تجلبه روسيا حقًا إلى أوروبا والعالم.

من جهة أخري، هنأ رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال نظيره البلغاري نيكولاي دينكوف على منصبه الجديد.

وكتب شميهال - في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) - بعد تعيين رئيس وزراء جديد لبلغاريا: أتوقع تعزيز العلاقات الثنائية مع بلغاريا بعد تعيين حكومة بلغارية جديدة، وأضاف "أهنئ نيكولاي دينكوف على تعيينه رئيسًا لوزراء بلغاريا .. أنا واثق من أن العلاقات بين أوكرانيا وبلغاريا ستصبح أقوى، سوف نوحد جهودنا لبناء أوروبا آمنة وحرة".

يذكر أن البرلمان البلغاري وافق على تشكيل الحكومة الجديدة واُنتخب نيكولاي دينكوف رئيسًا للوزراء بأغلبية 132 صوتًا، بينما صوت 69 نائباً ضده.