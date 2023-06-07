وذكر تقرير المعهد - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية الثلاثاء - أن زلزالا وقع في مدينة في أراد على عمق 15 كيلومترا، وشعر به سكان عدة مدن في البلاد.



ورجح المعهد احتمالية شعور سكان مدينية بيكيسكابا بالمجر بالزلزال خاصة وأن المجر لا تبعد سوى 68 كيلومترا عن مركز الزلزال.



ولم تعلن السلطات الرومانية عن أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال.