زراعة الإسماعيلية تحذر مزارعين المانجو من الطقس السيئ

حذرت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية ، مزارعي المانجو من موجة الطقس السئ المحتملة والتي من الموقع أن تضرب البلاد خلال الساعات القليلة القامة .

وقال المهندس أحمد البعلى مدير إدارة الإرشاد الزراعى في مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، إن البلاد سوف تشهد خلال الساعات القليلة القادمة، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، مصحوبا برياح محملة بالأتربة، مما سوف يؤثر على المزروعات، وبخاصة زراعات محصول المانجو.

وناشد مدير إدارة الإرشاد الزراعي مزارعي المانجو بضرورة العمل على حماية محاصيلهم وذلك عن طريق اتباع عدد من الإرشادات لتحسين الحالة الفسيولوجية لأشجار المانجو والتي تتمثل في:

متابعة عمليات رش محصول المانجو .

ضرورة رش الأشجار بالاحماض الأمينية و محفزات النمو والعناصر الصغرى، و الإهتمام بالإنتظام فى عملية الرى على فترات متقاربة و أن يكون الرى على الحامى و تجنب الرى و الرش وقت الظهيرة، و إيقاف التسميد الأزوتى فى هذه الفترة و الإكتفاء بالتسميد البوتاسي و الفسفورى، مع ضرورة الرش بسيليكات البوتاسيوم لتقليل الإجهاد الحرارى.

بالاضافة إلى ضرورة المعاملة بالرش الوقائي ضد المن و التربس و العنكبوت الأحمر و البياض الدقيقى و الأكاروسات نظراً لملائمة هذه الظروف لإنتشارها.

ومن جهة أخرى عقدت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، عدد من الندوات الزراعية والحقلية وذلك لمتابعة الزراعات في مراكز المحافظة المختلفة، وقامت لجان الزراعة بمعاينة محصول المانجو وذلك لرصد الآثار الناجمة عن موجه الطقس السئ السابقة، والتي أثرت على عدد من المحاصيل منها محصول المانجو ، حيث تبين أن هناك تضررا في المحصول بنسبة 10% بخاصة في الأصناف المحلية.