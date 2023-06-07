وقال رئيس إدارة مدينة نوفا ياكاخوفكا فلاديمير ليونتيف، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء 500 شخص من مناطق الفيضانات إلى مناطق آمنة جراء عمليات إنقاذ مستمرة حتى اللحظة، بينما يبقى 7 أشخاص في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن قرية كورسونا الواقعة قرب نوفا ياكاخوفكا غمرتها المياه بشكل كامل.

وقصفت القوات الأوكرانية فجر الثلاثاء محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بصواريخ، ما أدى إلى تدمير الجزء العلوي منها، وبدأت المياه تتدفق بشكل غير منظم متسببة في حدوث فيضانات كارثية.

وشدد المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف على أن نظام كييف استهدف محطة كاخوفسكايا بشكل متعمد للتغطية على عجزه عن شن هجومه المضاد، وعليه تحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

من جانبها، أكدت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون، انخفاض منسوب مياه نهر دنيبر، بعد أن ارتفع بأكثر من 12 مترا في المدينة، نتيجة تدمير أجزاء من محطة كاخو فيسكا الكهرومائية بقذف أوكراني.

وكان عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، قد أعلن الثلاثاء فرض حالة الطوارئ في المدينة،على خلفية تدمير جزء من محطة كاخو فسكايا الكهرومائية إثر قصف أوكراني.

وذكر ليونتييف - في بيان - أنه تم إعلان حالة الطوارئ للهيئات المناسبة وقوات النظام الموحد للإنذار وإزالة عواقب الكوارث في أراضي منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا .

وأشار إلى أن ارتفاع منسوب المياه بسبب الدمار الذي لحق بمحطة كاخو فسكايا الكهرومائية؛ أدى إلى غرق حوالي 600 منزل بمدينة نوفايا كاخوفكا.