رفع 1825 طن قمامة ومخلفات صلبة من شوارع المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التى شملتها الحملة، لليوم الثانى على التوالى.

وأوضح مختار أنه شارك فى الحملة المشار إليها 122 معدة من معدات النظافة و330 عاملا من عمال النظافة بالوحدات المحلية المشاركة وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وباشراف نواب رؤساء الوحدات المحلية.

وأكد أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل عملا على راحة المواطنين وتحقيق رضاهم وفي اطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

كما باشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام المتابعة بمكتب محافظ الدقهلية، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس فهمى علام بجهاز النظافة والتجميل والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، وذلك بمشاركة الوحدات المحلية فى كل من حى شرق وحى غرب المنصورة، وطلخا ودكرنس وشربين وبلقاس، وميت غمر واجا والسنبلاوين وبني عبيد، وتمى الأمديد والمطرية والمنزلة والجمالية والكردي وميت سلسيل ومنية النصر ونبروه.

وأوضح رئيس جهاز النظافة والتجميل، انه تم رى الحدائق والجزر الوسطى وتم رفع الأتربة بجميع المناطق من خلال تشغيل المكنسيات، وتم غسل الأرصفة بشوارع عبد السلام عارف وقناة السويس، وعمل الدهانات اللازمة بالجزر الوسطى بعدد من الشوارع كما تم تقليم الأشجار بالجزر الوسطى بشارع عبد السلام عارف وزراعة أشجار مثمرة خلف مساكن الميناء.

جدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها فى إطار الخطة التى اعتمدها محافظ الدقهلية، حرصا على المظهر الحضارى بنطاق المحافظة.