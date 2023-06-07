اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بحضور نائب رئيس زيمبابوي ..

رئيس هيئة الدواء: ستحدث طفرة فى صناعة الدواء فى مصر بحلول عام 2025

الأربعاء، 07 يونيو 2023 05:00 م
رئيس هيئة الدواء: ستحدث طفرة فى صناعة الدواء فى مصر بحلول عام 2025 نائب رئيس زيمبابوي ود. عوض ود. نعيمة القصير ود. تامر عصام
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مؤتمر صحة أفريقيا Africa Health Excon ، المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه بحلول عام 2025 ستحدث طفرة فى صناعة الدواء فى مصر، وافتتحنا مؤخرا مصنعا لإنتاج الأنسولين، ومصنعا آخر لإنتاج أدوية الأورام فى مصر، مشيرا الى أننا نهدف من خلال المؤتمر أن نبرز للعالم كله القدرات المصرية فى مجال الصناعات الدوائية والخدمات الصحية، وعملنا ضمن الاستراتيجية الموضوعة من عام 2014 واستراتيجية مصر 2030.
 
وأكد أنه فى جلسة خاصة اليوم عن التقييم المؤسسى للهيئات الرقابية فى العالم، بحضور نائب رئيس زيمبابوي الدكتور قسطنطينو جوفيا، والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر الدكتورة نعيمة القصير، إنه تم استعراض أهم التحديات التى تواجهنا، موضحا إن منظمة الصحة العالمية منحت مصر وهى أول دولة افريقية الاعتماد من المنظمة، وذلك بفضل الدعم السياسي الذى قدمته لنا القيادة السياسية، لكى يكون لدينا بنية تحتية قوية، ومعامل وتدريب للبشر، وهذا ما استعرضناه لكى نتبادل المعلومات، وسنتحدث غدا عن تميز مصر فى إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية.
 
وقال، إنه لا يوجد دواء يحتاجه المريض إلا ووفرته الدولة، ومنذ عام 2015 وضعنا خطة لتوطين صناعة الدواء والمستحضرات الحديثة والمستحضرات الحيوية من مشتقات البلازما للانسولين كل الأدوية الحديثة قمنا بتوفيرها.
 
وأوضح، أنه بحلول عام 2025 ستكون مصر فى مكان آخر فى صناعة الدواء، وستحدث طفرة فى صناعة الدواء فى مصر. مضيفا، انه تم تدشين أحدث مصنع لصناعة أدوية الأورام فى مصر، وكل يوم ننتج أدوية جديدة.

هيئة الدواء المصرية

انتاج ادوية الاورام فى مصر

مصنع الانسولين

الادوية الحيوية

الادوية الجديدة

المستحضرات الحيوية

مؤتمر صحة افريقيا

صناعة الدواء فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد مؤسسة التمويل الدولية لبحث توطين تصنيع اللقاحات

الأحد، 04 يونيو 2023 09:30 م

تعرف على أعداد العاملين بهيئة الدواء المصرية وفقا لموازنة 2023/2024

الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:00 ص

رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك فى اجتماع افتراضى مع وزيرة صحة زامبيا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:31 م

هيئة الدواء المصرية تختتم البرنامج التدريبي لممارسات التصنيع الجيد

الإثنين، 22 مايو 2023 04:16 م

هيئة الدواء المصرية: تحرير 167 ألف مخالفة وتحصيل 60 مليون جنيه

الإثنين، 22 مايو 2023 01:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة