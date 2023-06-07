رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا السطحية.. صور

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 85 الف متر مكعب لكل يوم وتخدم 350 الف نسمة بمدينة طما وقراها وان الاعمال الجارى تنفيذها تبلغ تكلفتها 17 مليون جنيه وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج اعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم 1 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم قرى الشوكا وقاو غرب والحما وجزيرة طما والسكساكا وجزء من مدينة طما وذلك لتاهيل المحطة للحصول على الشهادة العالمية الإدارة الفنية المستدامة TSM.