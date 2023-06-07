رئيس مياه القناة يتفقد عدد من مواقع العمل بقطاع السويس 

كتب - السيد فلاح - صبرى غانم

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بقطاع السويس عددًا من مواقع العمل بقطاع السويس للاطمئنان على سير العمل بكافة المواقع وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لجميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

حيث شملت الجولة تفقد رئيس الشركة لمركز خدمة العملاء بمحافظة السويس والذى يخدم أكثر من 30الف مشترك بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل داخل المركز، حيث أستمع لشكاوى واستفسارات المواطنين مؤكدا على تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين ، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطة موسعة لتطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة فى إطار الارتقاء بمنظومة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين بمحافظة السويس.

كما شملت الزيارة تفقد عدد من الإدارات الفنية والإدارية بالقطاع ولقاء العاملين والاطمئنان على سير العمل وانجازه بالكفاءة المطلوبة ، والاستماع إلى مطالب بعض العاملين بالقطاع والتوجيه بسرعة تنفيذها الأمر الذي يؤثر بدوره على تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وانعكاس ذلك على تقديم خدمة متميزة للعملاء.

كما تفقد عصمت محطة رفع صرف صحي لمحطة رفع صرف صحى زرب (1) والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90730 متر مكعب في اليوم لخدمة حي السويس بالكامل واستقبال تصرفات محطات بورتوفيق1 وبورتوفيق2 والسواحل وشبكات حي السويس، ومحطة رفع صرف صحى زرب (2) والتى تبلغ طاقتها التصميمية 34 الف م3 / يوم، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

كما شهدت الزيارة أعمال الإحلال والتجديد بخط طرد صرف صحي الجبلايات بطول 1800 متر وقطر 800مم بشارع ناصر، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال والانتهاء من الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة وطبقا للمواصفات القياسية المطلوبة.

تأتى جولة رئيس الشركة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات، وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظة السويس.