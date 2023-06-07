رئيس مياه القناة: خطة موسعة لتطوير مراكز خدمة العملاء بالسويس للارتقاء بالمنظومة

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عددا من محطات مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بكافة المواقع، فى إطار المتابعة المستمرة لجميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة الثلاثة " السويس والإسماعيلية وبورسعيد".

وبدأ اللواء عبد الحميد عصمت، بتفقد مركز خدمة العملاء بمحافظة السويس والذى يخدم أكثر من 30 الف مشترك بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على سير العمل داخل المركز، حيث أستمع لشكاوى واستفسارات المواطنين، لافتا على تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين ، موضحا أن الشركة لديها خطة موسعة لتطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة فى إطار الارتقاء بمنظومة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين بمحافظة السويس.

كما تفقد عدد من الإدارات الفنية والإدارية بالقطاع لمتابعة انتظام وسير العمل، والتقي العاملين والاطمئنان على سير العمل وانجازه بالكفاءة المطلوبة، والاستماع إلى مطالب بعض العاملين بالقطاع والتوجيه بسرعة تنفيذها الأمر الذي يؤثر بدوره على تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وانعكاس ذلك على تقديم خدمة متميزة للعملاء.

وتابع العمل في محطة رفع صرف صحي زرب (1) والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90730 متر مكعب في اليوم لخدمة حي السويس بالكامل واستقبال تصرفات محطات بورتوفيق1، وبورتوفيق2، والسواحل وشبكات حي السويس، ومحطة رفع صرف صحى زرب (2) والتى تبلغ طاقتها التصميمية 34 الف م٣ / يوم ، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

كما تفقد اللواء عبد الحميد عصمت، أعمال الإحلال والتجديد بخط طرد صرف صحي الجبلايات والذى يبلغ طوله 1800 متر وقطر 800 مم بشارع ناصر، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال والانتهاء من الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة وطبقا للمواصفات القياسية المطلوبة .