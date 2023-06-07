رئيس جامعة قناة السويس يتفقد التجهيزات الداخلية لمبنى الاختبارات الإلكترونية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن العمل يسير على قدم وساق داخل مبنى الاختبارات الإلكترونية؛ ليتم تسليمه مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة لأعمال الإنشاءات بمبنى الاختبارات الإلكترونية يرافقه المهندسة هبة إمام مدير عام الشئون الهندسية، واللواء سيد ندا مدير إدارة الأمن الجامعي، ومجدي خلاف مدير المراسم والعلاقات العامة بمكتب رئيس الجامعة .

وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، أن مبنى الاختبارات الإلكترونية يضم خمس طوابق ( أرضى + 4 طوابق ) بمساحة 1800 م2 للطابق الواحد، ويتكون الدور من صالة اختبارات إلكترونية بمساحة 1200 م2 بسعة 650 طالب وطالبة، بالإضافة إلى غرف خدمية لشبكة المعلومات والكهرباء والتكييف المركزى، و8 غرف إدارية، وواجهات المبنى من الحوائط الستارية ( كبرتن وول و كلادنج ).

ضم فريق الإشراف على العمل بالمبنى المهندس محمد علي محمد مدير إدارة الإنشاءات، والمهندسة حنان صلاح والمهندسة إسراء سالم .

وأضاف " مندور " أن هذا المشروع الضخم تم الانتهاء من المبنى الخرساني له خلال ستة أشهر فقط ، والآن يتم الانتهاء من التجهيزات الداخلية للمبنى حتى يكون جاهزاً لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد له.