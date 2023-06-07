اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 04:18 م
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رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:32 م
رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب جانب من الجولة
الغربية مصطفى عادل

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أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا صباح اليوم جولة تفقدية بكلية الآداب جامعة طنطا، لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتورة تفيدة عبد الجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم طلبه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
 
تابع رئيس الجامعة خلال جولته لجان الامتحانات بالكلية للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والـتأكد من تطبيق كافة القواعد والإجراءات المنظمة، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لإجراء الاختبارات. 
 
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالقواعد الامتحانية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط، مشيراً إلى استمرار أعمال الامتحانات بكافة كليات الجامعة، وفقاً للجداول المعلنة مسبقاً على المواقع الرسمية للجامعة والكليات.
 
جانب من التفقد
جانب من التفقد

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

آداب طنطا

عميد آداب طنطا

امتحانات جامعة طنطا



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