رئيس الغرفة التجارية: الاحتياطي النقدي لدينا 21 مليونًا و600 ألف جنيه

كشف المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ، عن حصاد ال4 سنوات الماضية لمجلس إدارة الغرفة، والتي تمثلت في عدد من الإنجازات وأبرزها وصول الاحتياطي النقدي إلي 21 مليونًا و600 ألف جنيه مقارنة ب 13 و800 ألف في المجلس السابق، بعد شراء مقر جديد على مساحة 1300 متر بمبلغ 12 مليونًا و539 ألف جنيه، ليكون مقر خدمات متكاملة وبذلك يصل الاحتياطي العام إلى 34 مليون جنيه رغم استلام الغرفة من المجلس السابق بالمبلغ المذكور.

قال عبدالغفار، في بيان له، إن من بين إنجازات الغرفة ،تم رفع تصنيف الغرفة من المستوى الثاني إلى المستوى الأول لتكون في مصاف ال8 الكبار أسوة بالقاهرة والاسكندرية وذلك من تاريخ إنشاء الغرفة في عام 1958 ،وهذا يترتب عليه زيادة عدد المقاعد من 7 إلى 8 وزيادة عدد الشعب من 15 إلى 21 فردًا داخل الشعبة، منها شعبة الذهب والصيادلة والإنارة والفراشة والبصريات، وإلحاق العمالة وغيرها ليصل إجمالي الشعب المشكلة إلى 18 شعبة.

وأضاف أنه للمرة الأولى منذ تاريخ إنشاء الغرفة، تم إصدار القرار الوزارى 272 بإصدار الهيكل الإداري للغرفة، حيث تم عمل لجنة شئون عاملين وتسكين وترقية جميع العاملين على درجاتهم الوظيفية التي يستحقونها والتي حرموا منها في السابق وذلك بأثر رجعي، حيث تتحمل الغرفة جميع رواتبهم وعددهم 52 موظف،بنسبة زيادة 100%.

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم دمج مكتب السجل التجاري لمقر الغرفة التجارية، بقرار من وزير التموين، وكذلك مكتب الإرشاد الضريبي المميز من اجل عمل منظومة الشباك الواحد كما تم افتتاح مكتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كثاني مكتب على مستوي الجمهورية داخل الغرف التجارية حيث يتم استخراج البطاقة الاستيرادية والتصديرية في نفس اليوم موفرا مجهود ومصروفات لمدة شهر كامل فضلاً عن عقد دورات الاستيراد والتصدير لمحافظات الوجه البحري واستلام الشهادات ليصل عدد الدورات الى حوالي 120 دورة استيراد وتصدير بنسبة نجاح 100%.

وأوضح، أنه تم إنشاء مكتب لعمل التوقيع والختم الالكتروني، لخدمة رجال الأعمال بالمحافظة ، بالإضافة لإنشاء منظومة تأمين صحي للتاجر وأسرته لجميع المراكز، والتعاقد مع 22 مستشفى و220 طبيبا ومراكز أشعة ومعامل تحاليل طبية على مستوى المحافظة.

وتابع، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ، أنه تم تسديد جميع ديون الغرفة والتي تخطت 2 مليون ونصف المليون جنيه، عبارة عن مليون و650 ألف جنيه للاتحاد العام للغرف التجارية، وتسديد جميع ديون المرافق من كهرباء ومياه والتي لم يتم تسديدها منذ قرابة ال30 عامًا ،وفروق إيجار فرع دسوق، بالإضافة لشراء سيارة للغرفة بمبلغ 583 ألف جنيه، وذلك من خلال رسوم اشتراك التجار دون أي زيادة في الرسوم.

وأكد أن الغرفة التجارية بكفرالشيخ، ساهمت في تقليل مضاعفات أزمة كورونا، حيث تم التنسيق لفتح أسواق الخضر والفاكهة يومي الجمعة والسبت وبعد السابعة مساء، واستثناء سيارات نقل الخضروات والفاكهة من السير بعد الـ 9 مساء، وكذلك بورصة الأسماك واستثناء سيارات نقل الأسماك من السير أثناء الحظر من خلال عمل تصاريح لسير هذه السيارات من خلال الغرفة نظرًا لأن إنتاج المحافظة من الأسماك يصل ل40%، وكذلك استثناء سيارات نقل مواد البناء، بالإضافة لتنظيم 17 معرضًا ومنفذً للمواد الغذائية.