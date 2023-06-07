رئيس أنجولا: النيل ليس حكرا على دولة بعينها بل هو ملك للجميع

كتب سمير حسنى

دعا الرئيس الأنجولى، جواو لورنكو، إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد المصلحة المشتركة بين دول المنبع والمصب، مشددا على أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للوحدة، معلقا:"النيل ليس حكرا لأى دولة فهو ملك للجميع".

قال "لورنكو" فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسي، إنه بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين مع الرئيس السيسى، مشيرا إلى خبرة الشركات المصرية العاملة فى مجال البناء والتعمير لا سيما بعد بناء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية فى مصر.

أضاف، أن الشركات المصرية العاملة فى مجال البناء لديها خبرة كبيرة يمكن أن تقدمها لأنجولا التى تحتاج الى كثير من البنية التحتية والتنمية، كما يمكن للشركات المصرية العمل فى السوق الأنجولى.

عن الوضع الأمنى فى القارة، قال: تناقشنا فى مسألة الأمن فى القرن الأفريقى والكونغو وموزمبيق، فضلا عن الدول التى تأثرت بسبب الأوضاع فى ليبيا والصراع فى السودان، كاشفا عن تنسيق مصرى أنجولى لإيجاد مخرج لحل الأزمة السودانية.