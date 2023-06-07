ذا هيل: "رحلات المهاجرين" تثير خلافا مريرا بين حاكمى فلوريدا وكاليفورنيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن المنافسة طويلة الأمد بين حاكم ولاية فلوريدا الجمهورى، رون ديسانتيس وحاكم كاليفورنيا الديمقراطى، جافين نيوسوم وصلت إلى نقطة الغليان، بعد أن أكد قسم إدارة الطوارئ في فلوريدا الثلاثاء أن الولاية كانت وراء رحلات المهاجرين الأخيرة إلى كاليفورنيا.

وهاجم نيوسوم حاكم ولاية فلوريدا يوم الاثنين بعد أن تم نقل أكثر من عشرة مهاجرين من حدود تكساس إلى ساكرامنتو ، كاليفورنيا. ووصف حاكم فلوريدا بأنه "رجل صغير مثير للشفقة" وأشار إلى أن مسئولي فلوريدا قد يواجهون اتهامات بالاختطاف لتورطهم في الحيلة. .

واعتبرت الصحيفة أن الخلاف ليس الأول بين الحاكمين ، اللذين يُنظر إليهما على أنهما نجمان صاعدان داخل حزبيهما. وقام كلا من ديسانتس ونيوسوم بتبادل الانتقادات اللاذعة لأكثر من عام ، وجعل حاكم فلوريدا رون ديسانتس أحد المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية نيوسوم، والولاية الزرقاء(الديقراطية) التي يقودها - حجرًا رئيسيًا لعلامته التجارية السياسية المحافظة.

وقال دان إبيرهارت ، وهو متبرع جمهوري يدعم ترشيح ديسانتس للرئاسة ، إن نيوسوم يمثل كل شئ لا يمثله حاكم فلوريدا ، مضيفًا أن "أجندة نيوسوم التقدمية حولت كاليفورنيا إلى جنة للتنبيه إلى التحيز والتمييز العنصريين حيث لا أحد يريد أن يعيش".

وتابع إيبرهارت: "لا يمكن لنيوسوم إلا أن يرد على استفزازات ديسانتس ، وهو بالضبط ما يريده الأخير."

وأوضحت الصحيفة أن الرحلة التي وصلت إلى عاصمة كاليفورنيا يوم الجمعة ، تمت متابعتها يوم الاثنين بمجموعة ثانية من المهاجرين من أمريكا اللاتينية جوا إلى ساكرامنتو على متن نفس الطائرة المستأجرة.

والتزم ديسانتس شخصيًا الصمت بشأن الرحلات الجوية ، والتي تشبه عملية أجريت في الخريف الماضي عندما رتب حاكم فلوريدا لمجموعتين من المهاجرين جوا من سان أنطونيو ، تكساس ، إلى مارثا فينيارد ، منتجع النخبة في ماساتشوستس.

وناقش بحماس رحلات المهاجرين في الخريف الماضي خلال الحملة الانتخابية ، وتفاخر خلال جولة أخيرة عبر ولاية أيوا حول إرسال العشرات من "الأجانب غير الشرعيين إلى مارثا فينيارد الجميلة".