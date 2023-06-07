اليوم السابع
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دوديك: الاستخبارات البريطانية وراء احتجاجات المعارضة في صربيا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 04:00 ص
دوديك: الاستخبارات البريطانية وراء احتجاجات المعارضة في صربيا صربيا
أحمد علوى

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صرح رئيس الجمهورية الصربية في البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، بأن الاستخبارات البريطانية تقف وراء احتجاجات المعارضة في صربيا التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس ألكسندر فوتشيتش حسب رأيه.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، فقد كتب دوديك على "تويتر"، الثلاثاء، أن "الاحتجاجات تدل بوضوح على هدفها، وهو استغلال المأساة والقتل الجماعي للشباب، من أجل الإطاحة بالرئيس ألكسندر فوتشيتش من خلال المظاهرات في الشارع".

وأضاف: "أنا على ثقة وأكرر أن هناك نفس الرعاة للمعارضة في صربيا وفي الجمهورية الصربية، وهم عناصر الاستخبارات البريطانية".

يذكر أن صربيا شهدت احتجاجات للمعارضة في أعقاب حادثي إطلاق نار في بلغراد يوم 3 مايو وبلدتي دوبونا ومالو أوراشييه في 4 و5 مايو.

وأسفر الحادث الأول في مدرسة ببلغراد عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين، والحادث الثاني عن سقوط 8 قتلى و14 مصابا.

 

 

 


صربيا

البوسنة

المخابرات البريطانية

اخبار بريطانيا



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