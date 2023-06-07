اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء: زيارة مقامات الأنبياء وآل بيت النبوة والصالحين من أقرب القربات

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:58 ص
دار الإفتاء: زيارة مقامات الأنبياء وآل بيت النبوة والصالحين من أقرب القربات دار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت دار الإفتاء أن زيارة مقامات الأنبياء وآل بيت النبوة والصحابة والشهداء والصالحين من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولًا عند رب البريات؛ لأن زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرعًا.
 
وتابعت:زيارة مقامات آل البيت والأولياء والصالحين هي من أقرب القربات وأرجى الطاعات، ومشروعة بالأدلة من الكتاب والسنة؛ مثل قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23]، وما روى مسلمٌ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يَوْمًا خَطِيبًا، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، وكان فيما قال: «وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ الله، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ الله وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ» فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي؛ أُذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي»، بل إن زيارة الإنسان لهم آكد من لأقربائه مِن الموتى؛ كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه البخاري: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي"، وقال أيضًا: "ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وآله وسلم فِي أَهْلِ بَيْتِهِ"، وعلى هذا إجماع الفقهاء وعمل الأمة سلفًا وخلفًا بلا نكير، والقول بأنها بدعة أو شرك قول مرذول، وكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وطعن في الدين وحَمَلَتِه، وتجهيل لسلف الأمة وخلفها.
 

 


زيارة المقامات

زيارة قبول الانبياء

زيارة قبور الصالحين

دار الافتاء



الموضوعات المتعلقة

أهم 15 سؤالا تلقتها دار الإفتاء المصرية عما يدور في أذهان المضحين.. الأسئلة دليل للمضحى عن كل ما يخص أضحيته.. أهمها شروط صحتها وحكمها والمستحبات فيها ووقتها

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 08:00 ص

دار الإفتاء توضح مقاصد الحج والاختيار بين برامج الشركات.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 05 يونيو 2023 09:30 م

دار الإفتاء: الشاةُ الواحدة فى الأضحية تكفي عن الفرد الواحد وأهل بيته

الإثنين، 05 يونيو 2023 04:03 م

فصل لربك وانحر.. دار الإفتاء تنشر الدليل الكامل حول حكم الأضحية وشروطها وموعد ذبحها.. سليمة من العيوب.. غروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة آخر موعد للذبح.. ولعن الله من يلقي مخلفات الذبائح في الطرقات

الخميس، 01 يونيو 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة