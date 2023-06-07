وذكرت قيادة خفر السواحل الفلبيني في بيان تم عرضه أمام الصحفيين اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن أفرادًا من خفر السواحل من الدول المشاركة تدربوا على مواجهة المقاومة المسلحة على متن سفينة يُشتبه في أنها تحمل أسلحة دمار شامل.

وقال مسئول في خفر السواحل الفلبيني إن الدول الثلاث بحاجة إلى تعزيز التعاون البحري للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع الاقتحام في المياه الإقليمية؛ حيث تعمل الصين بشكل متزايد على توسيع أنشطتها البحرية في المنطقة.

وتأتي المناورات الثلاثية- بحسب كيودو- في الوقت الذي عززت فيه الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي اليابان التعاون لمساعدة دول جنوب شرق آسيا في تعزيز قدرات خفر السواحل.

ونشر خفر السواحل الأمريكي السفينة ستراتون التي يبلغ طولها 127 مترا للمشاركة في التدريبات التي استمرت أسبوعا ،اعتبارا من يوم الخميس الماضي في حين شارك خفر السواحل الياباني بالسفينة أكيتسوشيما البالغ طولها 150 مترا.

وتضمنت التدريبات أربع سفن لخفر السواحل الفلبينية، اثنتان منها عبارة عن سفن استجابة متعددة الأدوار حصلت عليها مانيلا من طوكيو كجزء من مشروع لتحسين القدرات البحرية للبلاد.