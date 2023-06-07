ختام امتحانات نهاية العام بجامعة طيبة التكنولوجية.. والنتائج خلال أسبوعين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية ، عن ختام امتحانات نهاية العام الدراسي الأول 2022-2023، بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، دون أية معوقات، منذ انطلاقها يوم 24 مايو الماضي، ووفقاً للقواعد والضوابط التي أقرتها الجامعة، والخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بعد متابعات حثيثة لانتظام سير العملية الامتحانية طوال فترة الامتحانات، مؤكدا أن أعمال التصحيح والرصد للنتائج تجري على قدم وساق للانتهاء من إعلان جميع نتائج الطلاب خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشاد الدكتور عادل زين الدين، بمجهودات، أ.د محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وأ.د حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ونجاحهم في إتمام العملية التعليمية للمرة الأولى بالجامعة، بنجاح منقطع النظير، وإشرافهم المستمر على سير العملية الامتحانية، وحرصهم توفير كافة الاحتياجات لضمان بيئة جامعية مناسبة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى أن إجازة نهاية العام ستبدأ السبت المقبل والتي ستشهد انعقاد التدريبات العملية الصيفية لمدة 6 أسابيع، للطلاب بالمناطق والمنشآت الصناعية بالنسبة لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتدريب في المنشآت السياحية وشركات السياحة والسفر ومطار الأقصر الدولي بالنسبة لطلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

وكان قد استقبل رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وفد الهيئة العربية للتصنيع، لعرض خدماتهم في مجال توريد معامل كليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وبحث آليات التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، واستعرض الوفد، الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة العربية للتصنيع، مع بحث إمكانية توريد معامل ومستلزمات الكليتين وبرامجهما الأربعة، وأعمال الفرش والتجهيزات، إضافة إلى توريد معامل للبرامج الجديدة التي تستهدف الجامعة افتتاحها مستقبلا مثل برنامج تكنولوجيا IT، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.