خادمة تعترف أمام مباحث القاهرة بسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة

كتب عبد الرحمن سيد

اعترفت خادمة أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بسرقتها لمشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية تعمل بها وأثناء بيعهم لأحد محلات الصاغة بمنطقة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها تم القبض عليها، واعترفت بسرقتها لهم وبيعها

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من القبض على (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزتها (مشغولات ذهبية مجهولة المصـــــدر) حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها.

وبمواحهتها اعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) "تعمل طرفه"، وباستدعاء المجنى عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة.