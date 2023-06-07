حملات مكثفة لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين بالدقهلية لإزالة غير المرخصة

الدقهلية شريف الديب

نظمت الإدارة العامة للإعلانات بمحافظة الدقهلية، بإشراف المحاسب محمد البدوى مدير عام الإدارة، زيارات ميدانية على الطبيعة للشوارع والميادين بالمراكز والمدن من خلال إدارة الإعلانات بالمحافظة لاختيار أماكن ملائمة لتنفيذ إعلانات بها حرصا على تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

واوضح مدير الإعلانات أنه تم تنفيذ زيارة على الطبيعة لمدينتى أجا والسنبلاوين بالتنسيق مع حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، استهدفت الزيارة اختيار أماكن مناسبة بالشوارع والميادين بكل من أجا والسنبلاوين لوضع الإعلانات بها، وذلك فى إطار خطة المحافظة فى هذا الشأن تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حرصا على المظهر الحضارى للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وفى ذات السياق استمرت أعمال الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأوضح التقرير الذى عرضه مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة إنه تم ازالة عدد من الإعلانات المخالفة والغير مرخصة فى مدينة ومركز المطرية بالتنسيق مع المحاسب نادر محى الدين رئيس مركز ومدينة المطرية، وتم التحفظ على الاعلانات التى تم ازالتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفقا لاشتراطات لائحة الإعلانات المقررة وذلك بمشاركة وحضور سامح سعد نائب رئيس المركز وفريق إدارة الإعلانات بالمحافظة وممثلى الإدارة برئاسة مركز ومدينة المطرية.

ويذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الإعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان محافظ الدقهلية، قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومى لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.