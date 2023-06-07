جهاز المنصورة الجديدة يستقبل 1000 طالب للتعرف على مميزات مدن الجيل الرابع

الدقهلية - محمد الحبشي

استقبل ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أكثر من ألف طالب وطالبة، حيث قام نواب رئيس الجهاز ياسر كحلة، وأحمد سمير، باصحاب الطلاب للتعرف على أهم المشروعات القومية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتناولت الجولة شرحا عن مدينة المنصورة الجديدة، والتي تعد واحدة من أهم مدن الجيل الرابع التى تعتمد على شبكة مرافق ذكية، وتستند في تصميمها على بنية رقمية موحدة بالإنترنت، وذلك في اطار توجهات وزارة التعليم العالي لزيارة المشروعات القومية.

واصطحب ياسر كحلة، نائب رئيس الجهاز، الطلاب في جولة تفقدية للأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها (جامعة المنصورة الجديدة، مشروعات الإسكان المختلفة، "الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، سكن مصر، JANNA، الفيلات - كورنيش المنصوره الجديدة).

وقام كحلة بتقديم شرح تفصيلي للطلاب حول المشروعات التي تم الانتهاء منها، والجاري تنفيذها بالمدينة، وخطط التنمية بها، وحجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في المشاريع، وذلك بهدف تعميق الحب والولاء للوطن وأقام الطلبة احتفالية في جو من البهجة والسرور على كورنيش المنصورة الجديدة.