جامعة القناة تستضيف الاجتماع التحضيري لتحالف الجامعات

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه- فى إطار تعزيز التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات ورواد الصناعة فى إقليم القناة وسيناء، و العمل على التبادل المستدام للخبرات و المعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي و النمو الاقتصادي- جاءت فكرة تحالف الجامعات بإقليم القناة وسيناء، والذى يضم 13 جامعة مصرية.

جاء ذلك خلال كلمته التى استقبل بها رؤساء الجامعات المشاركة في التحالف، خلال عقدهم الاجتماع التحضيري، لتفعيل البروتوكول المقرر توقيعه يوم الأحد الموافق 18 يونيه الحالي، على هامش استضافة جامعة قناة السويس للمجلس الأعلى للجامعات بحضور و رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

واستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة اليوم كلا من الدكتور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

و الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، و الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، و الدكتور محمد بسيوني نائب رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، و الدكتور عماد حامد عامر نائب رئيس جامعة سيناء.

و شارك عبر تقنية الفيديوكونفرانس الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.

و يعد اللقاء بمثابة اجتماع تحضيري، تم من خلاله عرض بعض بنود الاتفاقية التي تجمع بينهم، و المقرر توقيعها رسميا على هامش المجلس الأعلى للجامعات القادم والذي يعقد في رحاب جامعة قناة السويس.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة إلى أن هذا التحالف يضم 13 جامعة هي جامعة قناة السويس، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبورسعيد، وبورسعيد الأهلية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، والسويس، والزقازيق، والزقازيق الأهلية، والملك سلمان الدولية، والعريش، وسيناء، والجلالة، والصالحية.

كما أوضح رئيس الجامعة أن هذا التحالف يضم 156كلية و 1778 برنامجًا دراسيًا، و13834عضو هيئة تدريس و279241 طالبًا وطالبة و 19 مستشفى, و 130 مركزًا بحثيًا.

واستعرض الاجتماع بعض جوانب التعاون المشترك بين تحالف الجامعات، والذى يشمل الخدمات الطبية و البحث العلمي والتعليم، و خدمة المجتمع، و التحول الرقمي، و المراكز البحثية.

وأوضح أن هذا التعاون سوف يشمل مجال التعليم و الطلاب من خلال الأنشطة الطلابية و رعاية الموهوبين، كما يشمل قطاع الدراسات العليا والبحوث فى مجال النشر العلمي، و عقد المؤتمرات العلمية و المشروعات البحثية، أما قطاع خدمة المجتمع فسوف يشمل الصحة السكانية و المبادرات الرئاسية والهوية الثقافية.

وفى نهاية اللقاء أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة إلى أن هذا التحالف يسعى إلى بناء تعاون استراتيجي بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية بإقليم القناة و سيناء، لتحقيق المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 و تطوير الإقليم.