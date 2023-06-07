جامعة القناة تجرى الكشف على 464 حالة وتصرف الأدوية بالمجان فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، وبمشاركة جامعة قناة السويس ، فى إطار دورها المجتمعى، أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة عن انطلاق قافلة الجامعة الطبية لمدارس الإسماعيلية، وتوجهها اليوم الأربعاء إلى مدرسة أبو عياد الابتدائية الجديدة (إدارة ابوصوير التعليمية)؛ مؤكدا حرص الجامعة على استمرار المشاركة في مختلف المبادرات القومية المختلفة ومنها مبادرة صحتك تهمنا، من أجل نشر الوعي الصحي والتثقيفي بالأمراض المختلفة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وذلك بين طلاب وطالبات المدارس.

وأجرت القافلة الطبية 464 كشفا طبيا، وصرفت الأدوية بالمجان لطلاب وأولياء أمور ومعلمي المدرسة، وشارك فى القافلة بها أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب البشري والتمريض وأطباء الإدارة العامة للمراقبة الطبية.