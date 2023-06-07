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تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة.. الموعد ومؤشرات القبول

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:36 ص
تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة.. الموعد ومؤشرات القبول طلاب الشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عن موعد تحديد درجات القبول بتنسيق الثانوي العام والفنى ومؤشرات التنسيق، وذلك بعد اعتماد النتيجة الأسبوع الماضي من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنسبة نجاح بلغت 85,17%.

تجري مديرية التربية والتعليم بالجيزة الآن الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية للدرجات التي حصلوا عليها في جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع لتحديد الحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة، والمقرر إعلانه خلال أيام.

وتحدد درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والفنى حسب ارتفاع أو انخفاض المجاميع بالشهادة الإعدادية ووفقا لنسبة نجاح طلاب الصف الثالث الإعدادي، فكلما كانت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في المحافظة مرتفعا كلما ارتفع تنسيق الثانوية العامة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول ) الأسبوع الماضي.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة .

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

وبالنسبة لدرجة القبول بالصف الأول الثانوي العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة العام الماضي 2021/2022، جاءت بحد أدنى 220 درجة، و140 درجة للخاص عربي وفصول الخدمات والمنازل، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات العام الماضي 183881 طالبا وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغت نسبة النجاح 82.6%، وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.


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