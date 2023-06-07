اليوم السابع
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تعليم كفر الشيخ: غرف العمليات لم ترصد مخالفات بالدبلومات الفنية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:14 ص
تعليم كفر الشيخ: غرف العمليات لم ترصد مخالفات بالدبلومات الفنية وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الدبلومات من غرفة العمليات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الدبلومات الفنية، من غرفة العمليات الرئيسية، والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مشددا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وقال  وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات  بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً فقد أدى 21 ألف و490 طالب وطالبة في الدبلومات الفنية اليوم في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومادتي صحة غذائية ومأكولات بالتعليم الفندقي ومادتي مبادئ قانون الإجراءات وإحصاء   بالتعليم التجاري، وتغيب عن أداء الإمتحانات 230 طالب وطالبة.

التواصل بالإدارات التعليمية
التواصل بالإدارات التعليمية

غرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية بكفر الشيخ
غرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية بكفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الدبلومات من غرفة العمليات
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الدبلومات من غرفة العمليات

 

 


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