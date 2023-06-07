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تعليم قنا تنهى تجهيزات لجان الثانوية العامة و3641 مراقبة وملاحظ للجان

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:22 ص
تعليم قنا تنهى تجهيزات لجان الثانوية العامة و3641 مراقبة وملاحظ للجان امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتهاء المديرية من تجهيز 46 لجنة امتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة، بينهما لجنة للمكفوفين أخرى بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) بقنا الجديدة، وذلك بالتجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة والتى تضمن عدم حدوث أى قصور يؤثر على امتحانات الطلاب، والتى من المحدد لها أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 12 يونيو حتى 13 يوليو. 
 
وقال مدير تعليم قنا، إنه تم مراجعة جاهزية 37 استراحة بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية، واطمأنت اللجان المشكلة للمتابعة والإشراف على الاستراحات من وجود الأثاث المناسب وتوافر مبردات المياه والمراوح الضرورية فى ظل درجة الحرارة المرتفعة. 
 
وأضاف السيد، أنه تم تكليف 3641 معلم ومعلمة المراقبة والملاحظة للجان الامتحان من قبل لجنة الإدارة بقطاع أسيوط، والتى فتحت باب تقديم الاعتذارات بمدرسة حامد سليمان الإعدادية بنين للمعلمين ومدرسة جنوب قنا الاعدادية بنات لاعتذار المعلمات وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 6 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو.
 
الجدير بالذكر أن 17884 طالب بينهما 10222 طالبة و7662 طالب يستعدون لخوض امتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة يوم الاثنين المقبل بامتحان مادة التربية الدينية تليها مادة التربية الوطنية يوم الثلاثاء.
 

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